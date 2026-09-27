Yamuna Nagar News: स्कूल-कॉलेजों के बाहर वाहनों के अतिक्रमण से लगा रहा जाम

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यमुनानगर। शहर में स्कूल-कॉलेजों के बाहर खड़े होने वाले वाहनों के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ने और छुट्टी के बाद लेने पहुंचने वाले अभिभावकों के वाहनों के साथ-साथ सड़क किनारे खड़े अन्य वाहनों से जाम की स्थिति बन रही है।इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को संभालने के लिए यातायात पुलिस को कई प्रमुख चौकों और शिक्षण संस्थानों के बाहर तैनात रहकर जाम खुलवाना पड़ रहा है। शहर के कन्हैया चौक, अग्रसेन चौक, जगाधरी बस स्टैंड चौक और महाराणा प्रताप चौक पर यातायात का दबाव अधिक रहने से समस्या गंभीर हो जाती है। इन मार्गों पर स्कूल-कॉलेजों के समय वाहनों की आवाजाही बढ़ जाती है।अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने के लिए सड़क किनारे वाहन खड़े कर देते हैं। कई बार वाहनों की कतार सड़क तक पहुंच जाती है, जिससे पीछे से आने वाले वाहनों को निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती। स्कूल खुलने और छुट्टी के समय सड़कों पर वाहनों की संख्या अचानक बढ़ जाती है।इस दौरान चौक-चौराहों पर जाम लगने से आम राहगीरों और अन्य वाहन चालकों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। कई स्थानों पर यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को लगातार वाहनों को आगे बढ़ाने और सड़क खाली करवाने में जुटना पड़ता है।यातायात थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि वाहन पार्किंग की समस्या को लेकर स्कूल-कॉलेज संचालकों से बैठक की गई है। यातायात सुचारु रखने के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।स्कूल-कॉलेज प्रबंधन के साथ बैठक कर चुकी पुलिसयातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस स्कूल-कॉलेज प्रबंधन के साथ कई बार बैठक भी कर चुकी है। बैठकों में शिक्षण संस्थानों के बाहर वाहनों की व्यवस्थित पार्किंग, बच्चों को उतारने और बैठाने के लिए उचित स्थान निर्धारित करने तथा सड़क पर अनावश्यक रूप से वाहन खड़े न करने जैसे विषयों पर चर्चा की जा चुकी है। इसके बावजूद स्कूलों के आसपास वाहनों का दबाव और अव्यवस्थित पार्किंग यातायात के लिए चुनौती बनी हुई है। पुलिस को जाम खुलवाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ रहे हैं। यदि अभिभावक निर्धारित स्थानों पर ही वाहन खड़े करें और स्कूल प्रबंधन भी छुट्टी के समय वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित करने में सहयोग करे, तो सड़क पर लगने वाले जाम से काफी हद तक राहत मिल सकती है।