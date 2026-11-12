Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Public toilet in Sadhaura market in a dilapidated state

Yamuna Nagar News: साढौरा बाजार का शौचालय बदहाल

Thu, 12 Nov 2026 01:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 12 Nov 2026 01:13 AM IST
विज्ञापन
Public toilet in Sadhaura market in a dilapidated state
नगर पालिका कार्यालय के सामने बना क्षतिग्रस्त शौचालय। पाठक
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

साढौरा। कस्बे के बाजार में बना एकमात्र सार्वजनिक शौचालय बदहाली का शिकार है। रखरखाव और सफाई के अभाव में यह शौचालय इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा है। यहां न तो पानी की नियमित व्यवस्था है और न ही सफाई की जाती है। शौचालय के दरवाजे टूटे पड़े हैं और उन पर ताले लटके हैं।
दुकानदार शिवदेव वर्मा, रवि कालड़ा और बबलू वर्मा ने बताया कि नगरपालिका कार्यालय के सामने बनी मार्केट में करीब दो साल पहले नगर पालिका की ओर से सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाया गया था। शुरुआत में लोगों को इससे काफी सुविधा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन देखरेख और केयरटेकर की व्यवस्था न होने से इसकी हालत लगातार खराब होती चली गई।
विज्ञापन

शौचालय में लगे नलों की टोटियां गायब हैं। फ्लश के सिस्टरन टूट चुके हैं या चोरी हो गए हैं। वॉश बेसिन भी क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं। पानी की नियमित आपूर्ति नहीं होने से गंदगी और बदबू फैली रहती है। असामाजिक तत्वों की ओर से नल, बिजली के बल्ब और अन्य सामान भी चोरी किया जा चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अमित सेतिया, अधिवक्ता महावीर सिंह सेठी और मनीष अनेजा ने कहा कि सार्वजनिक शौचालय की ऐसी हालत स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। सबसे अधिक परेशानी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को होती है। आसपास गंदगी और बदबू के कारण लोगों का वहां से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है।

उन्होंने प्रशासन से शौचालय की मरम्मत करवाने, पानी और नियमित सफाई की व्यवस्था करने की मांग की है। नगरपालिका के एसआई फूल कुमार ने बताया कि शौचालय की हालत सुधारने के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। स्वीकृति मिलते ही मरम्मत और अन्य जरूरी सुधार कार्य करवाए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed