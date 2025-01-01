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Yamuna Nagar News: सात जगहों पर जाम लगाकर जताया रोष

Sun, 25 Oct 2026 12:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 25 Oct 2026 12:48 AM IST
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Protested by causing traffic jams at seven locations
नेशनल हाइवे छछरौली रोड पर लगे जाम में फंसे वाहन चालक। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने की घोषणा के बाद भी जिले में बिजली संकट से परेशान लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आपूर्ति बहाल नहीं होने पर शुक्रवार देर रात लोगों ने जिले में सात जगहों पर जाम लगाकर रोष जताया। जाम लगने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
लोगों ने जगाधरी में डीडी अग्रवाल स्कूल के सामने, दुर्गा गार्डन के लोगों ने जगाधरी-छछरौली नेशनल हाईवे पर मटका चौक, बूड़िया चौक और चूना भट्ठी चौक पर जाम लगाया। इसके अलावा जगाधरी-व्यासपुर स्टेट हाईवे पर जड़ौदा में गुरुद्वारे के नजदीक, रादौर और रादौर रोड पर भी लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया।
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हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे जयपाल, मोहित, नमन, अमृत लाल ने कहा कि बिजली आपूर्ति बाधित होने से घरों में पानी भी नहीं पहुंच रहा। इससे दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। लोगों को पीने के पानी, नहाने और शौचालय के इस्तेमाल तक में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी परेशानी के चलते लोग देर रात सड़कों पर उतर आए और जाम लगा दिया।
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जाम के कारण सड़कों पर वाहनों की कतारें लग गईं। देर रात सफर कर रहे वाहन चालकों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने और जाम खुलवाने का प्रयास करती रही, लेकिन लोग बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग पर अड़े रहे।

सुबह तक सभी फीडर चालू : एसई
जिले में शनिवार सुबह तक बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। बिजली निगम के एसई सोमबीर भलोठिया ने बताया कि सभी फीडर चालू कर दिए गए हैं और अब कहीं भी बिजली बंद नहीं है। हड़ताल खत्म होने की घोषणा के तुरंत बाद कर्मचारी काम पर लौट आए थे और आपूर्ति बहाल करने का काम किया।
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