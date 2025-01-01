Yamuna Nagar News: ढोल के साथ निकली जाहरवीर गोगा जी की शोभायात्रा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 12:48 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 12:48 AM IST
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रादौर। शहर में बुधवार को जाहरवीर गोगा जी की शोभायात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभायात्रा का शुभारंभ पुराना कमेटी चौक से हुआ और यह जाहरवीर गोगा मेड़ी परिसर में पहुंचकर संपन्न हुई। शोभायात्रा में जाहरवीर गोगा का चित्र और पवित्र छड़ी निशान सजाए गए। श्रद्धालुओं ने ढोल के साथ पवित्र छड़ी निशान का स्वागत किया। यं जानकारी गोगा मेड़ी रादौर के भगत बाबू कश्यप ने दी। अनिल कश्यप ने बताया कि जाहरवीर गोगा मेड़ी मेला 25 सितंबर से शुरू होगा और आठ दिनों तक चलेगा। मेले की सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। संवाद
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