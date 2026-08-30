Yamuna Nagar News: पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में पूजा प्रथम

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यमुनानगर। गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रीय खेल दिवस धूमधाम मनाया गया। कॉलेज के शारीरिक शिक्षा विभाग की ओर से छात्राओं के लिए विभिन्न खेल व जागरूकता गतिविधियां करवाई गईं। छात्राओं ने फेंसिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज और कैरम प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया।विभागाध्यक्ष डॉ. मीनाक्षी गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर पोस्टर मेकिंग, नारा लेखन व मेजर ध्यानचंद के जीवन पर आधारित प्रश्नोत्तरी करवाई गई। विभिन्न खेल गतिविधियों में टीम डी ने प्रथम, टीम ए ने द्वितीय और टीम बी ने तृतीय स्थान हासिल किया। फेंसिंग में भी छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में पूजा ने प्रथम, महक ने द्वितीय और शालिनी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।वहीं, अध्यापिकाओं ने टेबल टेनिस, कैरम और शतरंज में भाग लेकर छात्राओं का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान कॉलेज की पूर्व छात्रा महक को सम्मानित किया गया। महक राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी होने के साथ हॉकी खेल नर्सरी में प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रही हैं। उन्होंने छात्राओं को खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेने और इन्हें जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया।प्रथम वर्ष की छात्रा मनीषा ने मेजर ध्यानचंद की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कॉलेज निदेशिका डॉ. वरिंद्र गांधी ने विजेताओं को प्रशंसा-पत्र देकर सम्मानित किया। प्राचार्या डॉ. सुखविंद्र कौर ने कहा कि खेलों से अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का विकास होता है।