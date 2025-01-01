फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Pickup truck loaded with 16 quintals of Khair wood seized in Nagalpatti

Yamuna Nagar News: नागलपत्ति में 16 क्विंटल खैर की लकड़ी से भरी पिकअप पकड़ी

Tue, 01 Sep 2026 12:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 01 Sep 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
Pickup truck loaded with 16 quintals of Khair wood seized in Nagalpatti
बरामद खैर की लकड़ी की गिनती करती टीम। विभाग - फोटो : 1
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


प्रतापनगर। वन विभाग और वन्य प्राणी विभाग कलेसर की संयुक्त टीम ने सोमवार को गुप्त सूचना के आधार पर नागलपत्ति क्षेत्र में छापा मारकर 16 क्विंटल खैर की लकड़ी बरामद की। टीम ने मौके से महिंद्रा बोलेरो पिकअप में लदी खैर की लकड़ी के 52 नग बरामद किए। विभाग के अनुसार लकड़ी को छीलकर पिकअप में रखा गया था।

वन विभाग एवं वन्य प्राणी विभाग कलेसर के अमित कुमार, अनुज रावल के अनुसार सूचना मिली थी कि नागलपत्ति एक घर पर अवैध रूप से काटी गई खैर की लकड़ी रखी हुई है। सूचना के आधार पर संयुक्त टीम करीब साढ़े तीन बजे मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। इस दौरान बोलेरो पिकअप से खैर की लकड़ी बरामद हुई।
विज्ञापन

विभाग ने प्राथमिक जांच और बरामद लकड़ी के मिलान के आधार पर दावा किया कि लकड़ी का संबंध अराइयांवाली और हर्बल पार्क क्षेत्र में हुए अवैध कटान से है। हालांकि, लकड़ी के वास्तविक स्रोत और अवैध कटान से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। इस मामले में विभाग की ओर से नागलपत्ति के आसिफ, मुंशी और इसरार के खिलाफ वन अधिनियम और वन्य जीव अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विभाग आरोपियों से पूछताछ के साथ अवैध कटान और वन संपदा की तस्करी में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रहा है। कार्रवाई करने वाली टीम में नरेश कुमार, हरीश धीमान, संदीप वर्मा, मंजीत, छबील, वन्य प्राणी रक्षक संजीव, मनजीत, प्रदीप कुमार और संजीव कुमार भी शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed