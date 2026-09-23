Yamuna Nagar News: पंचायती जमीन से काटा खैर का पेड़, ग्रामीणों में रोष

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प्रतापनगर। बहादुरपुर पंचायत के अंतर्गत नैनावाली गांव में पंचायती जमीन से बीती रात अज्ञात व्यक्ति की ओर से खैर का पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया है। सुबह ग्रामीणों ने पंचायती जमीन पर पेड़ कटा हुआ देखा तो इसकी सूचना पंचायत प्रतिनिधियों और वन विभाग को दी। घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष है।ग्रामीणों ने मामले में जल्द से जल्द आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने पर सरपंच प्रवीण ने खैर का पेड़ काटे जाने की जानकारी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को दी। बीडीपीओ की ओर से मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पंचायत स्तर पर भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। वन विभाग के कर्मचारियों के अनुसार, पेड़ पंचायती जमीन पर था, इसलिए मामले में पंचायत स्तर से कार्रवाई की जानी है। सरपंच प्रवीण ने बताया कि मामले की सूचना बीडीपीओ को दे दी गई है और जांच की जा रही है।