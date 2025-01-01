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Yamuna Nagar News: बापू के चित्र देखने के लिए जर्मनी से पहुंचे लोग

Sun, 04 Oct 2026 12:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 04 Oct 2026 12:37 AM IST
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People arrived from Germany to see pictures of Bapu
रादौर में गांधी जी के चित्रों को देखते जर्मनी से आए लोग। प्रवक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
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रादौर। कस्तूरबा गांधी आश्रम रादौर में महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में लगाई गई प्रदर्शनी को देखने समाजसेवी राजकुमार कांबोज व अन्य लोग पहुंचे। जर्मनी से आए राजकुमार कांबोज व अन्य लोगों ने बापू के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
प्रदर्शनी में गांधी जी के जीवन पर आधारित लगभग 250 से अधिक तस्वीरें लगाई गई हैं। जिसमें बापू द्वारा किए गए आंदोलनों व उनकी दिनचर्या को दर्शाया गया है। इस अवसर पर समाजसेवी राजकुमार कांबोज जर्मनी ने बताया कि प्रदर्शनी में बापू के जीवन को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी बेहद शानदार है। जिसे सबको देखना चाहिए।
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उन्होंने दुनिया को अहिंसा का संदेश देकर देश को आजाद करवाया था। प्रदर्शनी में उनके जीवन पर आधारित तस्वीरें उनके योगदान को दर्शाती हैं। इस अवसर पर क्लब के मुख्य सलाहकार डॉ. एससी सैनी, प्रधान भारत माटिया, हरजीत सिंह सैनी, निर्मल बैंडी, मोहनलाल अरोड़ा, मास्टर देवीदयाल अरोड़ा, कृष्ण आर्य, जोगिंदर सिंह, मास्टर गुरचरण सिंह, राजू गुप्ता, संदीप सैनी, ब्रह्मप्रकाश टंडन आदि मौजूद रहे।
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