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Yamuna Nagar News: बलिदानी पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि

Fri, 23 Oct 2026 12:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 23 Oct 2026 12:54 AM IST
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Paid tribute to the martyred police personnel
मोमबत्तियां जलाकर बलिदानी पुलिसकर्मियों को नमन करते विधायक न अन्य। संवाद
यमुनानगर। देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले पुलिसकर्मियों की स्मृति में वीरवार शाम नेहरू पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला पुलिस की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मोमबत्तियां जलाकर बलिदानी पुलिसकर्मियों को नमन किया गया। इस दौरान विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, एसपी कमलदीप गोयल सहित शहर के गणमान्य लोगों ने शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए।करनाल के मधुबन से आई पुलिस टीम ने बैंड शो प्रस्तुत किया। विधायक अरोड़ा ने कहा कि राष्ट्र हमेशा उनके बलिदान का ऋणी रहेगा। उनका त्याग आने वाली पीढ़ियों को देशसेवा और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देता रहेगा। संवाद
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