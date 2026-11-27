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जगाधरी। मौसम विभाग ने भी अगले तीन दिन घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वहीं जिले में दुर्घटना संभावित स्थानों पर चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए गए हैं और न ही आपातकालीन संपर्क नंबर प्रदर्शित किए गए हैं। हाईवे पेट्रोलिंग, एंबुलेंस की त्वरित उपलब्धता और हादसों के दौरान बचाव के प्रबंध भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं।जिले के व्यस्त सहारनपुर-यमुनानगर स्टेट हाईवे, दिल्ली रोड, पुराने नेशनल हाईवे और जगाधरी-पांवटा नेशनल हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल करने पर कई खामियां सामने आती हैं। स्कूलों के बाहर, लिंक रोड, कॉलोनियों के मोड़ और मुख्य सड़कों के कटों पर पर्याप्त चेतावनी संकेतक नहीं हैं। कहीं सड़क का बरम गायब है तो कहीं सड़क का किनारा एक फीट तक नीचे है। ऐसे में कम दृश्यता के दौरान वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर सकते हैं।सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी सफेद और पीली पट्टियां भी कई जगह दिखाई नहीं देतीं। जहां पहले से बनाई गई हैं, वहां रंग फीका पड़ चुका है। दुर्घटना संभावित स्थानों पर रिफ्लेक्टर, गति सीमा और मोड़ संबंधी चेतावनी की व्यवस्था नहीं है। स्थानीय स्तर पर हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस पहले पहुंचती है, जबकि एंबुलेंस पहुंचने में देरी हो जाती है। ऐसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने में लगने वाला समय उनकी जान पर भारी पड़ सकता है।बैठकों में आदेश, धरातल पर इंतजाम नहींसड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और कोहरे से पहले जरूरी प्रबंध करने के निर्देश दिए जाते हैं। पुलिस, हाईवे प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग और संबंधित एजेंसियों को अपनी जिम्मेदारी निभाने के निर्देश भी जारी होते हैं। इसके बावजूद सड़कों पर हालात नहीं सुधर रहे। न नियमित हाईवे पेट्रोलिंग की व्यवस्था नजर आती है और न ही हादसे की स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाने के लिए स्पष्ट आपातकालीन व्यवस्था दिखाई देती है।सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सुरक्षा बंदोबस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी सड़क पर उतर कर किए गए बंदोबस्त की जांच करेंगे। त्रुटियां मिलीं तो कार्रवाई की जाएगी। - हैरतजीत कौर, जिला परिवहन अधिकारी।