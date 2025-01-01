Yamuna Nagar News: पंजेटो गांव में नहीं जले दीपक, 112 दिन बाद पहुंचा गुरप्रीत का शव

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यमुनानगर। पंजेटो गांव में इस बार दिवाली पर न घरों में रौनक थी और न ही दीप जलाए गए। परिवार की आंखें 112 दिन से जिस बेटे की राह देख रही थीं, वह आखिरकार घर लौटा लेकिन ताबूत में बंद होकर। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास 19 जुलाई को जहाज पर हुए मिसाइल हमले में जान गंवाने वाले गुरप्रीत शव रविवार को गांव पहुंचा।बेटे के शव की वापसी पर परिवार को राहत तो मिली लेकिन अंतिम दर्शन की तमन्ना अधूरी रह गई। आग में झुलसने के कारण परिजन उसका चेहरा तक नहीं देख सके। इकलौते बेटे को अंतिम विदाई देते समय मां-पिता और रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल था। छह महीने की मासूम बेटी को शायद अभी यह भी नहीं पता कि उसका पिता अब कभी लौटकर नहीं आएगा। गुरप्रीत के पिता कीर्तन सिंह एक पैर से दिव्यांग है। वह अपने सहारे पर चल नहीं सकते। इसलिए चाचा कुलविंद्र सिंह व पिता ने मिलकर गुरप्रीत को मुखाग्नि दी।गुरप्रीत के मामा अमरीक सिंह शनिवार रात दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे। जहां पर कागजी कार्रवाई को पूरा करने में लंबा समय लग गया। गुरप्रीत के मामा अमरीक सिंह ने बताया कि गुरप्रीत के पिता के डीएनए सैंपल भेजे गए थे।रविवार दोपहर करीब 12 बजे शव गांव लाया गया। परिजनों के अनुसार गुरप्रीत 12 जून को काम के सिलसिले में तुर्की गया था। बाद में उसकी तैनाती एमवी गोल्डन लियो जहाज पर हुई।19 जुलाई को ओडेसा बंदरगाह से रवाना होने के दौरान जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस हमले में 10 लोगों की जान गई थी, जिनमें चार भारतीय शामिल थे। गांव पंजेटो निवासी जिला परिषद के पूर्व सदस्य राजेश कटारिया ने बताया कि पूरा गांव दुख की इस घड़ी में कीर्तन सिंह व परिवार के साथ रहा। लोगों ने महज अपने घर में पूजन के तौर पर एक दीप जलाकर दिवाली की रस्म अदा की। गांव में घरों को रोशनी से नहीं सजाया गया।