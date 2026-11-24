जगाधरी। महाराजा अग्रसेन कॉलेज जगाधरी की एनसीसी यूनिट की ओर से सोमवार को कैडेट के लिए हथियार प्रशिक्षण कार्यशाला लगाई गई। इसमें बटालियन से पहुंचे पीआई स्टाफ ने कैडेट को हथियारों संबंधित सैद्धांतिक व व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान कैडेट को हथियारों के विभिन्न भागों, उनकी सामान्य जानकारी, सुरक्षा नियमों और अनुशासन के महत्व के बारे में बताया गया। प्राचार्या डॉ. करुणा ने कहा कि एनसीसी विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और देशभक्ति की भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। एनसीसी अधिकारी कैप्टन अनिल कुमार ने कहा कि हथियार प्रशिक्षण से कैडेट्स में जिम्मेदारी, सतर्कता और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती है।