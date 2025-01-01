Yamuna Nagar News: किसान की मौत के मामले में बेटे की शिकायत पर हत्या की प्राथमिकी

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यमुनानगर। व्यासपुर क्षेत्र के गांव पीरूवाला में जोहड़ के किनारे 62 वर्षीय किसान सतबीर की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के चेहरे पर मिली गहरी चोट मिली थी। परिजनों ने किसी से रंजिश होने से इन्कार किया है। लेकिन चोट के निशान को देखते हुए हत्या की आशंका जताई है। पुलिस फिलहाल हत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही है।थाना व्यासपुर पुलिस को दी शिकायत में मृतक के बेटे सुभाष ने बताया कि उसके पिता मंगलवार दोपहर साइकिल लेकर घर से निकले थे। इसके बाद वह घर नहीं लौटे। काफी देर तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। बुधवार की सुबह पुलिस को उनके लापता होने की सूचना दी गई।पुलिस और परिजनों ने मोबाइल की लोकेशन के आधार पर उनकी तलाश शुरू की। इसी दौरान गांव के मंदिर से आगे जोहड़ के पास सतबीर का शव पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना से गांव में भी हड़कंप मच गया। परिजनों ने शव की स्थिति और चेहरे पर लगी गहरी चोट को देखते हुए इसे सामान्य मौत मानने से इन्कार दिया। बताया जा रहा है कि मृतक का पायजामा भी निकला हुआ था। इसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को शिकायत दी।थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि बेटे की शिकायत पर हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस हत्या के एंगल से जांच कर रही है।कई सवालों के जवाब तलाश रही पुलिसमामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि सतबीर साइकिल लेकर जोहड़ तक कैसे पहुंचे और वहां किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घर से निकलने के बाद वह रास्ते में किन लोगों से मिले थे। घटनास्थल के आसपास की परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।