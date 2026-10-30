फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Monthly meeting of Grievance Redressal Committee in Yamunanagar Minister Anil Vij's attendance

हरियाणा: यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक आज, मंत्री अनिल विज के आने पर संशय

Fri, 30 Oct 2026 10:15 AM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, यमुनानगर (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुनानगर (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Fri, 30 Oct 2026 10:15 AM IST
सार

जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के बिजली मंत्री अनिल विज करते हैं। हालांकि, पिछले कुछ समय से उनकी बैठकों में उपस्थिति नियमित नहीं रही है। बीते तीन माह में वह केवल पिछली बार ही समिति की बैठक लेने के लिए यमुनानगर पहुंचे थे।

विज्ञापन
Monthly meeting of Grievance Redressal Committee in Yamunanagar Minister Anil Vij's attendance
25 सितंबर को हुई बैठक में उपस्थित मंत्री अनिल विज। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक आज दोपहर 12 बजे जिला सचिवालय के सभागार में आयोजित की जाएगी। बैठक को लेकर इस बार प्रदेश के बिजली मंत्री अनिल विज के पहुंचने पर संशय बना हुआ है। प्रशासन की ओर से जारी की गई बैठक संबंधी सूचना में इस बार मंत्री अनिल विज के शामिल होने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि बैठक की अध्यक्षता इस बार मंत्री की बजाय डीसी प्रीति या जनप्रतिनिधि की ओर से की जा सकती है।

विज्ञापन


गौरतलब है कि जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के बिजली मंत्री अनिल विज करते हैं। हालांकि, पिछले कुछ समय से उनकी बैठकों में उपस्थिति नियमित नहीं रही है। बीते तीन माह में वह केवल पिछली बार ही समिति की बैठक लेने के लिए यमुनानगर पहुंचे थे। जब भी मंत्री अनिल विज बैठक में शामिल होते हैं तो शिकायतकर्ताओं और आमजन की अधिक भीड़ को देखते हुए बैठक का आयोजन महाराजा अग्रसेन कॉलेज, जगाधरी में किया जाता रहा है। वहीं, इस बार बैठक जिला सचिवालय के सभागार स्थित कमरा नंबर-203 में रखी गई है। इससे भी मंत्री के दौरे को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
विज्ञापन


प्रशासन की ओर से बैठक की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपायुक्त प्रीति ने जिले के सभी विभागाध्यक्षों और जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के गैर सरकारी सदस्यों को निर्धारित तिथि और समय पर बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। बैठक में समिति के समक्ष रखी गई शिकायतों पर चर्चा होने और संबंधित विभागों से उनकी कार्रवाई की जानकारी लिए जाने की संभावना है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed