फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Message of nutrition and 'Save the Girl Child' conveyed through baby shower ceremony

Yamuna Nagar News: गोद भराई से दिया पोषण व बेटी बचाने का संदेश

Sun, 04 Oct 2026 12:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 04 Oct 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
Message of nutrition and 'Save the Girl Child' conveyed through baby shower ceremony
आंगनबाड़ी केंद्र में गोद भराई की रस्म अदा करतीं मुख्य अति​थि। आयोजक
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

जगाधरी। सरस्वती कॉलोनी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में सेवा संकल्प अभियान के तहत आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पोषण माह के अंतर्गत महिलाओं, बच्चों और किशोरियों को संतुलित आहार, बेहतर स्वास्थ्य तथा बेटियों के सम्मान के प्रति जागरूक किया गया।
कार्यक्रम की अगुवाई सुपरवाइजर सर्कल भारत सेवक नगर की सुमन रानी ने की। कार्यक्रम के दौरान पोषण माह की थीम को ध्यान में रखते हुए विभिन्न गतिविधियां करवाई गईं। इनमें गर्भवती महिला की गोद भराई, कुआं पूजन तथा एक पेड़ बेटी के नाम अभियान के तहत पौधरोपण प्रमुख रहा।
विज्ञापन

महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार लेने, नियमित स्वास्थ्य जांच करवाने तथा बच्चों के प्रारंभिक विकास में पोषण की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही परिवार में बेटियों को समान अवसर और सम्मान देने का संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि बाल कल्याण समिति सदस्य पूनम अग्रवाल ने बताया कि बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए संतुलित आहार बेहद आवश्यक है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कार्यक्रम में महिलाओं को हरी सब्जियां, दालें, मौसमी फल, दूध एवं अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों के सेवन के लिए प्रेरित किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्वेता पुंडीर को सम्मानित किया गया। इस मौके पर वार्ड नंबर एक पार्षद रीना रस्तोगी, वार्ड नंबर पांच पार्षद भानू प्रताप, विशाल गुप्ता और सुमित शर्मा सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं क्षेत्र की महिलाएं मौजूद रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed