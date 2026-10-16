Yamuna Nagar News: कृतिका ने जिम्नास्टिक में जीते दो पदक

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जगाधरी। 59वीं हरियाणा स्टेट स्कूल गेम्स में जिले की जिम्नास्टिक खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, एकाग्रता और कड़ी मेहनत के दम पर जिले का परचम लहराया। वहीं डीडीपी स्पोर्ट्स अकादमी की कृतिका ने स्वर्ण और कांस्य पदक जीते हैं। कृतिका के अलावा हर्षिता ने प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए प्रदेश की टीम में जगह बनाई है।अंबाला के वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में 9 से 11 अक्तूबर तक आयोजित की गई प्रतियोगिता में जिले की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं हर्षिता ने भी अपनी मेहनत और खेल कौशल के दम पर राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित सात खिलाड़ियों में जगह बनाई है।अकादमी के संचालक नवीन रोहिल्ला ने इस उपलब्धि का श्रेय कोच अमन और खिलाड़ियों की दिन-रात की मेहनत को दिया। इस दौरान अंबाला के जिम्नास्टिक कोच परमजीत सिंह, वरिष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी पंकज चुघ और काला सिंह सहित अन्य खिलाड़ी मौजूद रहे।