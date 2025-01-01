Yamuna Nagar News: विचार व अभिव्यक्ति प्रतियोगिता में कनकप्रिया को मिला पहला स्थान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यमुनानगर। मुकंद लाल नेशनल कॉलेज में हुई विचार एवं अभिव्यक्ति प्रतियोगिता में कनकप्रिया ने पहला स्थान हासिल किया। वाणी जोशी दूसरे और दिया तीसरे स्थान पर रहीं। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक कल्याण, करुणा, रक्तदान और आत्महत्या रोकथाम जैसे विषयों पर िचार और रचनाएं प्रस्तुत कीं।यह प्रतियोगिता अंग्रेजी साहित्यिक सोसायटी की ओर से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य व आत्महत्या रोकथाम कार्यबल की ओर से करवाई गई। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को जीवन बचाना, शरीर और मन की देखभाल, जीवन का उपहार और समझ का उपहार, स्वस्थ शरीर-स्वस्थ मन-सशक्त समुदाय, जीवन बचाने वाली करुणा और आशा दें, जीवन बचाएं-मन का साथ दें जैसे विषय दिए गए थे।प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वैच्छिक रक्तदान की जरूरत और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को समझने पर जोर दिया। विद्यार्थियों ने कहा कि भावनात्मक संकट से गुजर रहे व्यक्ति को अकेला छोड़ने के बजाय उसकी बात सुनना और समय पर सहयोग देना जरूरी है। प्रस्तुतियों में करुणा और सकारात्मक संवाद को मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।प्रतियोगिता डॉ. सुमिता कंवर के नेतृत्व में करवाई गई। आयोजन में डॉ. रूपेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, डॉ. राहुल सिंह और डॉ. पूजा रानी ने सहयोग किया। प्राचार्य डॉ. मनोहर गोयल ने विजेता विद्यार्थियों और शिक्षकों को बधाई दी।