फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Jewelry worth Rs 12.70 lakh stolen after breaking the lock of a cupboard in the house

Yamuna Nagar News: घर में रखी अलमारी का ताला तोड़ चुराए 12.70 लाख रुपये के गहने

Fri, 16 Oct 2026 01:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 16 Oct 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
Jewelry worth Rs 12.70 lakh stolen after breaking the lock of a cupboard in the house
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। थाना छप्पर क्षेत्र के गांव कलावड़ में चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर अलमारी का लॉकर तोड़कर करीब 10 तोला सोने और 30 तोला चांदी के आभूषण ले गए। चोरी हुए गहनों की कीमत करीब 12.70 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
गांव कलावड़ निवासी करण सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि छह और सात अक्तूबर की दरमियानी रात चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया। घटना के समय परिवार के लोग अन्य कमरों में सो रहे थे। चोर घर में घुसकर अलमारी का लॉकर तोड़ने के बाद उसमें रखे गहने चोरी कर ले गए। घटना का पता चलने पर उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी।
विज्ञापन

थाना छप्पर पुलिस ने शिकायत के आधार पर चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस चोरी की वारदात से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। आरोपियों का सुराग लगाने के लिए आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी फुटेज खंगालने सहित अन्य पहलुओं पर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि मामले की शिकायत के आधार पर पुलिस टीम जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि चोर किस रास्ते से घर में आए और वारदात को अंजाम देकर किस रास्ते से गए। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed