Yamuna Nagar News: जाहरवीर गोगा मेड़ी मेला आज से

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रादौर। प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक आठ दिवसीय जाहरवीर गोगा मेड़ी मेला शुक्रवार से शुरू होगा। मेड़ी परिसर में दुकानदार प्रसाद और खिलौनों की दुकानें सजाने में जुटे हैं। ठेकेदार भी झूले लगाने में व्यस्त रहे। श्रद्धालु मेड़ी पर प्रसाद चढ़ाते नजर आए। रात के समय मेड़ी परिसर की सुंदरता बढ़ाने के लिए लड़ियों और एलईडी लाइटों की व्यवस्था की गई है। भगत अनिल कश्यप और बाबू कश्यप ने बताया कि नगरपालिका की ओर से चढ़ावे का निशान चढ़ाए जाने के साथ ही आठ दिवसीय मेले का विधिवत शुभारंभ होगा। मेले में चादर 786 और मीठी खील के प्रसाद पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संवाद