Yamuna Nagar News: मतदाता सूची त्रुटिरहित बनाने के लिए समन्वय से कार्य करने के निर्देश

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डीसी प्रीति ने बताया कि जिले में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और गंभीरता से की जा रही है। संबंधित अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के बाद डीसी ने बताया कि जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्य की बिंदुवार समीक्षा की गई। इस दौरान फार्म नंबर 6, 7 और 8 के निस्तारण की प्रगति पर संतोष जताया गया। अभियान के तहत फार्मों का निस्तारण पूरा हो चुका है, जबकि दावों और आपत्तियों की सुपर चेकिंग का कार्य भी लगभग पूरा कर लिया गया है।उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें और नागरिकों को आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दें। बैठक में जगाधरी एसडीएम विश्वनाथ, व्यासपुर एसडीएम डॉ. कुलदीप सिंह, रादौर एसडीएम नरेंद्र कुमार, नगराधीश पीयूष गुप्ता, चुनाव तहसीलदार प्रशांत कुमार व अन्य मौजूद रहे। संवाद