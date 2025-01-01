Yamuna Nagar News: जेल में बंदियों को बताए योग के लाभ

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जगाधरी। जिला जेल में वीरवार को सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत बंदियों व कर्मचारियों के लिए योग शिविर लगाया गया। आयुष विभाग की ओर से योग सहायक सोनिया चहल ने योग के विभिन्न आसन कराए। उन्होंने हर योगासन का शरीर व मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया। नियमित योग करने से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। मन स्थिर व शांत रहता है। जेल अधीक्षक सत्येन्द्र कुमार कहा कि नियमित योग करके व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है। कार्यक्रम उप अधीक्षक जेल विवेक सांगवान, सहायक अधीक्षक जेल पूनम व उप सहायक अधीक्षक जेल रणदीप सिंह की देखरेख में कराया गया। राकेश कुमार व जगदीश चंद व अन्य ने व्यवस्था संभाली। संवाद