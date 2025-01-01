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Yamuna Nagar News: शिक्षण कार्यों में एआई के उपयोग की दी जानकारी

Fri, 25 Sep 2026 01:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 25 Sep 2026 01:28 AM IST
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Information provided on the use of AI in teaching activities
रादौर के पॉलिटेक्निक दामला में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते शिक्षक। प्रवक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
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रादौर। पॉलिटेक्निक दामला में वीरवार को शिक्षकों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षण, अधिगम एवं दैनिक शैक्षणिक कार्यों में परिवर्तन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत केयर की वनिता एवं पलक ने विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रतिभागियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं सृजनात्मक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से अवगत कराया।
प्रशिक्षण के दौरान पाठ योजना निर्माण, मूल्यांकन, शैक्षणिक सामग्री तैयार करने व दैनिक शैक्षणिक कार्यों को अधिक प्रभावी एवं सरल बनाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त निर्देश लेखन कौशल, अध्यापक कार्यकुशलता बढ़ाने वाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मूल्यांकन, आईबीएम बॉब, ऑनलाइन मुक्त पाठ्यक्रम व आईबीएम स्किल्सबिल्ड के शिक्षण संसाधनों के बारे में भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
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पॉलिटेक्निक के प्राचार्य संजीव सहगल ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन ला रही है। ऐसे समय में अध्यापकों के लिए नवीन तकनीकों को समझना तथा उनका जिम्मेदारी व विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना आवश्यक है। कार्यक्रम का आयोजन भारत केयर एवं आईबीएम के सहयोग से, हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, पंचकूला के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में पॉलिटेक्निक के विभिन्न विभागों के साथ-साथ हरियाणा के विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थानों से 35 से अधिक अध्यापक सदस्यों ने भाग लिया।
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