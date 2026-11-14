Yamuna Nagar News: सिटी में आज

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साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान हनुमान गेट जगाधरी में सुबह 8:30 बजे।

साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान व्यासपुर में सुबह 9 बजे।

धरना

सरस्वती शुगर मिल पर किसानों का धरना सुबह 10 बजे।

शिविर

रक्तदान शिविर विश्व मानव रूहानी केंद्र कांसापुर में सुबह 10 बजे।

सत्संग