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Yamuna Nagar News: पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में अपूर्वा प्रथम

Sat, 14 Nov 2026 11:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 14 Nov 2026 11:41 PM IST
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Apurva secures first place in the poster-making competition
कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुति देती छात्रा व मौजूद ​शिक्षक। संस्थान
यमुनानगर। डीएवी गर्ल्स कॉलेज के नेहरू स्टडी सेंटर की ओर से नेहरू सप्ताह मनाया गया। बाल दिवस के अवसर पर शनिवार को पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सृजनात्मक लेखन, भाषण और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में अपूर्वा नारंग ने प्रथम, तानिया ने द्वितीय और खुशी कांबोज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। भाषण प्रतियोगिता में मरियम मलिक प्रथम, श्रुति और खुशी द्वितीय तथा कामना और इंदू तृतीय रहीं। सृजनात्मक लेखन में महक प्रथम, मान्या द्वितीय और नैंसी तृतीय रहीं। इस अवसर पर पुस्तकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यवाहक प्राचार्या डॉ. सुरिंदर कौर, नेहरू स्टडी सेंटर की इंचार्ज डॉ. मोनिका और संयोजिका डॉ. दीपिका घई ने की। संवाद
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