Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 12 Nov 2026 12:36 AM IST
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शिविर
समाधान शिविर का आयोजन जिला सचिवालय जगाधरी और व्यासपुर में सुबह 10 बजे।
बैठक
भारतीय किसान यूनियन टिकैत की बैठक धौड़ग कार्यालय में दोपहर 12।
सम्मेलन
इनेलो का युवा सम्मेलन पंजाबी धर्मशाला जगाधरी में शाम 4 बजे।
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समाधान शिविर का आयोजन जिला सचिवालय जगाधरी और व्यासपुर में सुबह 10 बजे।
बैठक
भारतीय किसान यूनियन टिकैत की बैठक धौड़ग कार्यालय में दोपहर 12।
सम्मेलन
इनेलो का युवा सम्मेलन पंजाबी धर्मशाला जगाधरी में शाम 4 बजे।