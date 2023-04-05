Yamuna Nagar News: सिटी में आज

विज्ञापन





समाधान शिविर का आयोजन जिला सचिवालय जगाधरी और व्यासपुर में सुबह 10 बजे।

बैठक

भारतीय किसान यूनियन टिकैत की बैठक धौड़ग कार्यालय में दोपहर 12।

सम्मेलन

इनेलो का युवा सम्मेलन पंजाबी धर्मशाला जगाधरी में शाम 4 बजे।

शिविर