Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 16 Oct 2026 11:26 PM IST
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गरबा उत्सव
संकीर्तन व गरबा उत्सव रादौर की ब्राह्मण धर्मशाला रादौर में शाम 4 बजे।
रामलीला
रामलीला मंचन का आयोजन रामपुरा के ग्रीन पार्क में रात 8 बजे।
रामलीला मंचन का आयोजन करेहड़ा खुर्द में रात 8 बजे।
रामलीला मंचन का आयोजन नाचरौन गांव में रात 8 बजे।
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सोना: प्रति 10 ग्राम: 1,36,400
चांदी: प्रति किलोग्रामः 2,19,000
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संकीर्तन व गरबा उत्सव रादौर की ब्राह्मण धर्मशाला रादौर में शाम 4 बजे।
रामलीला
रामलीला मंचन का आयोजन रामपुरा के ग्रीन पार्क में रात 8 बजे।
रामलीला मंचन का आयोजन करेहड़ा खुर्द में रात 8 बजे।
रामलीला मंचन का आयोजन नाचरौन गांव में रात 8 बजे।
सोना: प्रति 10 ग्राम: 1,36,400
चांदी: प्रति किलोग्रामः 2,19,000