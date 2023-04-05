Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Wed, 14 Oct 2026 12:21 AM IST
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ट्रायल
जिला स्तरीय चयन ट्रायल, तेजली खेल परिसर में सुबह 9 बजे।
प्रदर्शन
मार्केट कमेटी कार्यालय जगाधरी में भाकियू का प्रदर्शन व तालाबंदी सुबह 11 बजे।
रामलीला
रामलीला का आयोजन रामपुरा के ग्रीन पार्क में रात 8 बजे।
रामलीला का आयोजन करेहड़ा खुर्द में रात 8 बजे।
आयोजन
सिविल अस्पताल में नवजात बच्चियों को बर्थ किट कार्यक्रम का आयोजन शाम 7 बजे।
विज्ञापन
जिला स्तरीय चयन ट्रायल, तेजली खेल परिसर में सुबह 9 बजे।
प्रदर्शन
मार्केट कमेटी कार्यालय जगाधरी में भाकियू का प्रदर्शन व तालाबंदी सुबह 11 बजे।
रामलीला
रामलीला का आयोजन रामपुरा के ग्रीन पार्क में रात 8 बजे।
रामलीला का आयोजन करेहड़ा खुर्द में रात 8 बजे।
आयोजन
सिविल अस्पताल में नवजात बच्चियों को बर्थ किट कार्यक्रम का आयोजन शाम 7 बजे।