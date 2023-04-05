Yamuna Nagar News: सिटी में आज

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सीडीपीओ कार्यालय में आंगनबाड़ी वर्करों का धरना सुबह 10 बजे।

शिविर

रक्तदान शिविर रादौर के नामदेव चौक के पास बीसी चौपाल में सुबह 10 बजे।

बैठक

जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक महाराजा अग्रसेन कॉलेज में दोपहर 12 बजे।

मेला

रादौर गोगा मेड़ी पर मेले का आयोजन सुबह 10 बजे।

कथा

गांव खेड़ी लक्खा सिंह में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 3 बजे।

धरना