Yamuna Nagar News: आज के कार्यक्रम 18 सितंबर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 18 Sep 2026 01:25 AM IST
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सालाना उर्स
सालाना उर्स रोजापीर दरगाह साढौरा में सुबह 10 बजे।
धरना-प्रदर्शन
आंगनबाड़ी वर्करों का धरना-प्रदर्शन जगाधरी अनाज मंडी में सुबह 10 बजे।
बैठक
श्रीमद्भागवत कथा को लेकर बैठक नहर कॉलोनी शिव मंदिर में सुबह 11 बजे।
नशा मुक्त जिला कार्यक्रम को लेकर जिला सचिवालय में बैठक सुबह 11 बजे।
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सालाना उर्स रोजापीर दरगाह साढौरा में सुबह 10 बजे।
धरना-प्रदर्शन
आंगनबाड़ी वर्करों का धरना-प्रदर्शन जगाधरी अनाज मंडी में सुबह 10 बजे।
बैठक
श्रीमद्भागवत कथा को लेकर बैठक नहर कॉलोनी शिव मंदिर में सुबह 11 बजे।
नशा मुक्त जिला कार्यक्रम को लेकर जिला सचिवालय में बैठक सुबह 11 बजे।