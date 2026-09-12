Yamuna Nagar News: सिटी में आज

विज्ञापन



व्यासपुर में नगर खेड़ा की वार्षिक जग का आयोजन सुबह 8 बजे।



तेजली गांव में नगर खेड़ा की वार्षिक जग, हवन व भंडारे का आयोजन सुबह 8 बजे।

रादौर में नगर खेड़ा की वार्षिक जग का आयोजन सुबह 8 बजे।

प्रतियोगिता

राज्यस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता तेजली खेल परिसर में सुबह 10 बजे।

सम्मेलन

कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन पारकर पैलेस में दोपहर 3 बजे।

वार्षिक जग