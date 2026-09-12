Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 12 Sep 2026 11:39 PM IST
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वार्षिक जग
व्यासपुर में नगर खेड़ा की वार्षिक जग का आयोजन सुबह 8 बजे।
तेजली गांव में नगर खेड़ा की वार्षिक जग, हवन व भंडारे का आयोजन सुबह 8 बजे।
रादौर में नगर खेड़ा की वार्षिक जग का आयोजन सुबह 8 बजे।
प्रतियोगिता
राज्यस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता तेजली खेल परिसर में सुबह 10 बजे।
सम्मेलन
कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन पारकर पैलेस में दोपहर 3 बजे।
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व्यासपुर में नगर खेड़ा की वार्षिक जग का आयोजन सुबह 8 बजे।
तेजली गांव में नगर खेड़ा की वार्षिक जग, हवन व भंडारे का आयोजन सुबह 8 बजे।
रादौर में नगर खेड़ा की वार्षिक जग का आयोजन सुबह 8 बजे।
प्रतियोगिता
राज्यस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता तेजली खेल परिसर में सुबह 10 बजे।
सम्मेलन
कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन पारकर पैलेस में दोपहर 3 बजे।