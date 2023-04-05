Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 05 Sep 2026 12:49 AM IST
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शिविर
रक्तदान शिविर एमएलएन कॉलेज यमुनानगर में सुबह 9 बजे
निशुल्क जांच शिविर सामुदायिक हॉल छछरौली में सुबह 10 बजे
आयोजन
जन्माष्टमी पर पूजन व कीर्तन इस्कॉन मंदिर में सुबह 9 बजे।
जन्माष्टमी पर संकीर्तन श्री लालद्वारा मंदिर रामपुरा में सुबह 9 बजे।
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रक्तदान शिविर एमएलएन कॉलेज यमुनानगर में सुबह 9 बजे
निशुल्क जांच शिविर सामुदायिक हॉल छछरौली में सुबह 10 बजे
आयोजन
जन्माष्टमी पर पूजन व कीर्तन इस्कॉन मंदिर में सुबह 9 बजे।
जन्माष्टमी पर संकीर्तन श्री लालद्वारा मंदिर रामपुरा में सुबह 9 बजे।