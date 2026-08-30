Yamuna Nagar News: सिटी में आज

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साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हनुमान गेट जगाधरी में सुबह 8:15 बजे।

साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान व्यासपुर में सुबह 9 बजे।

बैठक

वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक रादौर में शाम 5 बजे।

भंडारा

गोगा मेड़ी व्यासपुर पर भंडारे का आयोजन दोपहर 12 बजे।

सत्संग