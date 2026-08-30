Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 30 Aug 2026 12:02 AM IST
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सत्संग
साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हनुमान गेट जगाधरी में सुबह 8:15 बजे।
साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान व्यासपुर में सुबह 9 बजे।
बैठक
वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक रादौर में शाम 5 बजे।
भंडारा
गोगा मेड़ी व्यासपुर पर भंडारे का आयोजन दोपहर 12 बजे।
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साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हनुमान गेट जगाधरी में सुबह 8:15 बजे।
साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान व्यासपुर में सुबह 9 बजे।
बैठक
वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक रादौर में शाम 5 बजे।
भंडारा
गोगा मेड़ी व्यासपुर पर भंडारे का आयोजन दोपहर 12 बजे।