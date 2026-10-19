Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 19 Oct 2026 12:43 AM IST
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शिविर
समाधान शिविर का आयोजन जिला सचिवालय, एसडीएम कार्यालय व्यासपुर व छछरौली में सुबह 10 बजे।
भंडारा
रादौर के दुर्गा माता मंदिर में दुर्गाष्टमी पर भंडारा दोपहर 12 बजे।
रामलीला
रामलीला का आयोजन रामपुरा के ग्रीन पार्क में रात 8 बजे।
रामलीला का आयोजन करेहड़ा खुर्द में रात 8 बजे।
रामलीला का आयोजन नाचरौन गांव में रात 8 बजे।
विज्ञापन
समाधान शिविर का आयोजन जिला सचिवालय, एसडीएम कार्यालय व्यासपुर व छछरौली में सुबह 10 बजे।
भंडारा
रादौर के दुर्गा माता मंदिर में दुर्गाष्टमी पर भंडारा दोपहर 12 बजे।
रामलीला
रामलीला का आयोजन रामपुरा के ग्रीन पार्क में रात 8 बजे।
रामलीला का आयोजन करेहड़ा खुर्द में रात 8 बजे।
रामलीला का आयोजन नाचरौन गांव में रात 8 बजे।