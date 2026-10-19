फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Unity is essential for the progress of society: Deshraj

समाज की तरक्की के लिए एकजुटता जरूरी : देशराज

Mon, 19 Oct 2026 01:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 19 Oct 2026 01:18 AM IST
विज्ञापन
Unity is essential for the progress of society: Deshraj
कांबोज धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित समाज के लोग। आयोजक
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रादौर। हरियाणा कांबोज महासभा के तत्वावधान में रविवार को समाज की एकता और जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि देशराज कांबोज कहा कि समाज की तरक्की के लिए एकता और शिक्षा जरूरी है। संगठित और शिक्षित समाज ही सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है।

उन्होंने समाज के लोगों से हरियाणा कांबोज महासभा के बैनर तले एकजुट होकर समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन मजबूत होगा तो समाज को राजनीति में बराबरी का अधिकार और उचित भागीदारी दिलाने में मदद मिलेगी। कमल कांबोज चमरोड़ी ने कहा कि शिक्षा, अच्छे संस्कार और आर्थिक आत्मनिर्भरता से समाज की कुरीतियों को दूर किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed