Yamuna Nagar News: नंबरदारों ने उठाई मानदेय बढ़ाने की मांग

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सरस्वतीनगर। हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन सरस्वतीनगर की बैठक रविवार को तहसील परिसर में आयोजित की गई। बैठक में नंबरदारों ने समस्याओं पर चर्चा करते हुए मानदेय बढ़ाने समेत मांगें उठाईं।बैठक की अगुवाई गांव गधौली कलां के नंबरदार बलदेव खन्ना ने की। बैठक में मानदेय बढ़ाने, नई नियुक्तियां करने और आयुष्मान कार्ड से जुड़ी समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। एसोसिएशन के प्रधान गुलजार सिंह ने नंबरदारों से नशे के खिलाफ अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने की अपील की।उन्होंने कहा कि बच्चों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखनी चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखा जा सके। नंबरदार सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इसलिए उन्हें सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने में भी सहयोग देना चाहिए।उन्होंने कहा कि नंबरदार मेरी फसल-मेरा ब्योरा योजना, जल संरक्षण अभियान और नशामुक्ति अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सभी नंबरदारों को जनहित के कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। बलदेव खन्ना ने नंबरदारों से संगठन में एकता बनाए रखने और बैठकों में नियमित रूप से भाग लेने की अपील की।साथ ही निर्णय लिया गया कि एसोसिएशन की अगली बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इस अवसर पर कृष्ण नंबरदार, कमलजीत नंबरदार, राजकुमार नंबरदार, केवल भाटिया, राजकुमार, शत्रुघन, संजीव लांबा, यशपाल, दीवान, पालाराम, बनवारी लाल और प्रकाश सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।