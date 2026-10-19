Yamuna Nagar News: कांग्रेसियों ने मांगा सीईसी ज्ञानेश का इस्तीफा

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सरस्वतीनगर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक खेड़ी लक्खा सिंह में वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर उनका पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया।कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) के अध्यक्ष नरपाल सिंह गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मार्च का नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खेड़ी लक्खा सिंह के अध्यक्ष परमजीत धीमान ने किया। पैदल मार्च डॉ. बाबा साहब भीमराव आंबेडकर भवन, दौलतपुर रोड, ऊंचा चांदना से शुरू होकर मुस्तफाबाद रेलवे स्टेशन के सामने संपन्न हुआ।नरपाल सिंह गुर्जर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वोट चोरी के माध्यम से देश और प्रदेश में सरकार बना रही है। कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे तक पार्टी का आंदोलन जारी रहने की बात भी कही। ब्लॉक अध्यक्ष धीमान ने कार्यकर्ताओं से लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट रहने और अभियान को गांवों व बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया।जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) के महासचिव मुकेश पाल ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का वोट उसकी सबसे बड़ी ताकत है। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मताधिकार की रक्षा जरूरी है। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व सांसद कैलाशो सैनी, अख्तर अली, गुलजार सिंह, बलदेव श्योराण, दविंद्र दादूपुर, दाता राम, सुमन सैनी, सूरज बाजवा सहित अन्य मौजूद रहे।