फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Congress members demanded the resignation of CEC Gyanesh

Yamuna Nagar News: कांग्रेसियों ने मांगा सीईसी ज्ञानेश का इस्तीफा

Mon, 19 Oct 2026 01:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 19 Oct 2026 01:13 AM IST
विज्ञापन
Congress members demanded the resignation of CEC Gyanesh
सरस्वतीनगर में पैदल मार्च के दौरान नारेबाजी करते कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। प्रवक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सरस्वतीनगर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक खेड़ी लक्खा सिंह में वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर उनका पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया।
कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) के अध्यक्ष नरपाल सिंह गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मार्च का नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खेड़ी लक्खा सिंह के अध्यक्ष परमजीत धीमान ने किया। पैदल मार्च डॉ. बाबा साहब भीमराव आंबेडकर भवन, दौलतपुर रोड, ऊंचा चांदना से शुरू होकर मुस्तफाबाद रेलवे स्टेशन के सामने संपन्न हुआ।
विज्ञापन

नरपाल सिंह गुर्जर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वोट चोरी के माध्यम से देश और प्रदेश में सरकार बना रही है। कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे तक पार्टी का आंदोलन जारी रहने की बात भी कही। ब्लॉक अध्यक्ष धीमान ने कार्यकर्ताओं से लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट रहने और अभियान को गांवों व बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) के महासचिव मुकेश पाल ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का वोट उसकी सबसे बड़ी ताकत है। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मताधिकार की रक्षा जरूरी है। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व सांसद कैलाशो सैनी, अख्तर अली, गुलजार सिंह, बलदेव श्योराण, दविंद्र दादूपुर, दाता राम, सुमन सैनी, सूरज बाजवा सहित अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed