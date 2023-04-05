Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 26 Sep 2026 01:13 AM IST
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धरना
सीडीपीओ कार्यालय में आंगनबाड़ी वर्करों का धरना सुबह 10 बजे।
मेला
रादौर गोगा मेड़ी पर मेले का आयोजन सुबह 10 बजे।
बैठक
भारतीय किसान यूनियन की बैठक धौडंग में सुबह 11 बजे।
कथा
गांव खेड़ी लक्खा सिंह में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 3 बजे।
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सीडीपीओ कार्यालय में आंगनबाड़ी वर्करों का धरना सुबह 10 बजे।
मेला
रादौर गोगा मेड़ी पर मेले का आयोजन सुबह 10 बजे।
बैठक
भारतीय किसान यूनियन की बैठक धौडंग में सुबह 11 बजे।
कथा
गांव खेड़ी लक्खा सिंह में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 3 बजे।