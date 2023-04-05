Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 28 Aug 2026 12:08 AM IST
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बैठक
भारतीय किसान यूनियन की बैठक रादौर में सुबह 11 बजे।
समारोह
बालकुंज के बच्चों की बस अड्डा यमुनानगर पर मनाया जाएगा रक्षाबंधन समारोह सुबह 11 बजे।
कीर्तन
रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में संकीर्तन श्री हनुमान मंदिर सरोजिनी कॉलोनी में सुबह 11 बजे।
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भारतीय किसान यूनियन की बैठक रादौर में सुबह 11 बजे।
समारोह
बालकुंज के बच्चों की बस अड्डा यमुनानगर पर मनाया जाएगा रक्षाबंधन समारोह सुबह 11 बजे।
कीर्तन
रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में संकीर्तन श्री हनुमान मंदिर सरोजिनी कॉलोनी में सुबह 11 बजे।