Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 21 Nov 2026 11:39 PM IST
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सत्संग
साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आश्रम, हनुमान गेट जगाधरी में सुबह 9 बजे।
साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आश्रम व्यासपुर में सुबह 9:30 बजे।
धरना
किसानों का धरना सरस्वती शुगर मिल पर सुबह 9 बजे।
गन्ना कीमतों में बढ़ोतरी के लिए रादौर में कृषि मंत्री आवास पर भाकियू का धरना सुबह 10 बजे।
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साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आश्रम, हनुमान गेट जगाधरी में सुबह 9 बजे।
साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आश्रम व्यासपुर में सुबह 9:30 बजे।
धरना
किसानों का धरना सरस्वती शुगर मिल पर सुबह 9 बजे।
गन्ना कीमतों में बढ़ोतरी के लिए रादौर में कृषि मंत्री आवास पर भाकियू का धरना सुबह 10 बजे।