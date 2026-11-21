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साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आश्रम, हनुमान गेट जगाधरी में सुबह 9 बजे।

साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आश्रम व्यासपुर में सुबह 9:30 बजे।

धरना

किसानों का धरना सरस्वती शुगर मिल पर सुबह 9 बजे।

गन्ना कीमतों में बढ़ोतरी के लिए रादौर में कृषि मंत्री आवास पर भाकियू का धरना सुबह 10 बजे।

सत्संग