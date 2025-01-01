फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Gurukul students won medals in the yoga asana competition.

Yamuna Nagar News: योगासन प्रतियोगिता में गुरुकुल के विद्यार्थियों ने जीते पदक

Thu, 05 Nov 2026 12:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
Gurukul students won medals in the yoga asana competition.
शारदा गुरूकुल कलेसरा के विजेता प्रतिभागियों के साथ मुख्य अति​थि व ​शिक्षक। संस्थान
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


रादौर। पलवल में 30 अक्तूबर से एक नवंबर तक हुई ऑल इंडिया योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में शारदा गुरुकुल कलेसरा के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में गुरुकुल के चार विद्यार्थियों और एक योग शिक्षक ने पदक व प्रमाणपत्र हासिल कर क्षेत्र और जिले का नाम रोशन किया। बुधवार को गुरुकुल में सम्मान समारोह में विजेता खिलाड़ियों और योग शिक्षक को सम्मानित किया गया। मुख्यातिथि भाजपा नेता नेपाल राणा ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया।
गुरुकुल की प्राचार्या ममता रानी ने बताया कि प्रतियोगिता के 8 से 12 आयु वर्ग में विशाल ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि ईवान, लविशा और आरुषी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। आर्टिस्टिक पेयर प्रतियोगिता में लविशा और आरुषी की जोड़ी दूसरे स्थान पर रही, जबकि विशाल और ईवान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं, योग शिक्षक अभिषेक ने 19 वर्ष आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन

मुख्यातिथि नेपाल राणा ने कहा कि विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। बच्चों को शिक्षा के साथ खेलों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। खेलों से प्रतिभा निखरती है और आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। इस दौरान प्रबंधन समिति सदस्य जयपाल कुरुक्षेत्र, अनिल कांबोज, सुशील कुमार बकाना, अंकित सरपंच कलेसरा, जयचंद मंसूरपुर, चेयरमैन रूपेंद्र मल्ली सहित अन्य उपस्थित रहे।

शारदा गुरूकुल कलेसरा के विजेता प्रतिभागियों के साथ मुख्य अतिथि व शिक्षक। संस्थान

शारदा गुरूकुल कलेसरा के विजेता प्रतिभागियों के साथ मुख्य अतिथि व शिक्षक। संस्थान

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed