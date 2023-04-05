Yamuna Nagar News: सीएचसी के बाहर महिला से सोने की बाली झपटी
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 14 Sep 2026 12:46 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापनगर। सीएचसी प्रतापनगर में दवा लेने पहुंची महिला के कान से बाइक सवार दो बदमाश सोने की बाली झपटकर भाग गए। प्रतापनगर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव भूड़कलां निवासी चरणों देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 10 सितंबर को वह दवाई लेने के लिए सीएचसी प्रतापनगर आई थी। वह सीएचसी के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर दो युवक वहां पहुंचे। शिकायत के अनुसार बाइक सवार युवकों ने मौका पाकर उसके कान से सोने की बाली झपट ली।
अचानक हुई वारदात से महिला घबरा गई और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर एकत्र हो गए और उन्होंने बाइक सवार युवकों का पीछा किया। लोगों ने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन दोनों युवक बाइक लेकर मौके से भागने में सफल रहे।
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इसके बाद चरणों देवी ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद घटनास्थल की जांच की और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह का कहना है कि सीएचसी और आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। जल्द ही बदमाश पकड़े जाएंगे।
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प्रतापनगर। सीएचसी प्रतापनगर में दवा लेने पहुंची महिला के कान से बाइक सवार दो बदमाश सोने की बाली झपटकर भाग गए। प्रतापनगर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव भूड़कलां निवासी चरणों देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 10 सितंबर को वह दवाई लेने के लिए सीएचसी प्रतापनगर आई थी। वह सीएचसी के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर दो युवक वहां पहुंचे। शिकायत के अनुसार बाइक सवार युवकों ने मौका पाकर उसके कान से सोने की बाली झपट ली।
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अचानक हुई वारदात से महिला घबरा गई और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर एकत्र हो गए और उन्होंने बाइक सवार युवकों का पीछा किया। लोगों ने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन दोनों युवक बाइक लेकर मौके से भागने में सफल रहे।
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इसके बाद चरणों देवी ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद घटनास्थल की जांच की और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह का कहना है कि सीएचसी और आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। जल्द ही बदमाश पकड़े जाएंगे।