फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   God Bharai ceremony held at the Anganwadi center

Yamuna Nagar News: आंगनबाड़ी केंद्र में कराई गोद भराई की रस्म

Mon, 05 Oct 2026 01:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 05 Oct 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
God Bharai ceremony held at the Anganwadi center
आंगनबाड़ी केंद्र में गोद भराई की रस्म अदा करतीं वि​शिष्ट अति​थि। स्वयं
यमुनानगर। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत शहरी क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गोद भराई की रस्म के साथ बच्चों के लिए पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता कराई गई। वहीं महिलाओं को योजनाओं की जानकारी देकर लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सपरा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जिला संयोजक मनीषा अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष शुभम राणा, तुलसी गोस्वामी, पार्षद दीक्षित धीमान, नरेंद्र राणा और उमा शर्मा विशिष्ट अतिथि रहीं। इस मौके पर सर्कल सुपरवाइजर पायल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मीनू, पूनम, नेहा, रीटा मौजूद रहीं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed