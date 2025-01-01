फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Ganpati Visarjan is tomorrow; devotees will make their way to the ghats amidst mud and filth.

Yamuna Nagar News: गणपति विसर्जन कल, कीचड़ और गंदगी के बीच घाटों तक पहुंचेंगे श्रद्धालु

Thu, 24 Sep 2026 12:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
Ganpati Visarjan is tomorrow; devotees will make their way to the ghats amidst mud and filth.
बाड़ी माजरा के पास प​श्चिमी यमुना नहर के किनारे लगे कचरे के ढेर। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन में अब एक दिन ही बाकी है, लेकिन शहर और आसपास के प्रमुख घाटों पर तैयारियां अधूरी नजर आ रही हैं। गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए पश्चिमी यमुना नहर के बूड़िया, बाडी माजरा और हमीदा घाटों पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके बावजूद कई जगह घाट तक पहुंचने वाले रास्ते उबड़-खाबड़ हैं, कीचड़ व गंदगी फैली है और रात के समय पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं है।
ऐसे में भीड़ के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन को विसर्जन से पहले सफाई, प्रकाश, बैरिकेडिंग और सुरक्षा के इंतजाम पूरे करने चाहिए। उनका कहना है कि हर साल विसर्जन से पहले नगर निगम और सिंचाई विभाग की ओर से घाटों की सफाई और रास्तों को समतल कराया जाता था, लेकिन इस बार अभी तक व्यवस्थाएं पूरी नहीं हुई हैं।
विज्ञापन

शुक्रवार को विसर्जन के लिए घाट तक पहुंचने की राह भी श्रद्धालुओं के लिए आसान नहीं है। चिट्टा मंदिर से बाडी माजरा पुल और हमीदा हेड तक नहर की पटरी पर कई जगह रास्ता उबड़-खाबड़ और कीचड़ से भरा है। नहर किनारे कचरे के ढेर और घास-झाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। इन हालात पर संबंधित विभागों के अफसरों का ध्यान नहीं है। इसका खामियाजा गणपति विसर्जन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

---------

बाडी माजरा में कच्चे घाट पर रहती है भीड़
बाडी माजरा पुल के पास बने कच्चे घाट पर हर वर्ष हजारों श्रद्धालु गणेश विसर्जन के लिए पहुंचते हैं। लोगों के अनुसार, घाट के आसपास गंदगी पड़ी रहती है। वहीं, रात को रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था न होने से परेशानी और बढ़ जाती है। लोगों का कहना है कि प्रशासन को विसर्जन से पहले घाटों की सफाई कराने के साथ प्रकाश, सुरक्षा और आवाजाही के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। पिछले वर्ष छठ पर्व के एक दिन बाद बाडी माजरा का पुल नीचे से क्षतिग्रस्त होकर ढह गया था। गनीमत रही कि उस समय कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बाद में विभाग ने इस रास्ते को बंद कर दिया था।
---------

पक्का घाट बनाने की मांग
आजाद नगर निवासी विनय, दीपक, आशु, रविंद्र, अश्विनी, राजेश, रिंकू और गगन ने बताया कि आजाद नगर के पास पश्चिमी यमुना नहर में भी लोग गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने पहुंचते हैं। यहां पक्का घाट नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं को जोखिम उठाकर नहर तक जाना पड़ता है। लोगों ने बताया कि पिछले वर्ष छठ पूजा के दौरान एक युवक की मौत भी हो चुकी है। लोगों ने प्रशासन से गणेश विसर्जन और छठ पूजा के लिए स्थायी पक्के घाट बनाने, सफाई, पर्याप्त रोशनी, बैरिकेडिंग और सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की है। उनका कहना है कि हर साल लाखों लोगों की भीड़ जुटती है, ऐसे में प्रशासन को किसी हादसे का इंतजार करने के बजाय पहले से सभी व्यवस्थाएं पूरी करनी चाहिए।

--------
गणपति प्रतिमा के विसर्जन के कार्यक्रम के लिए नगर निगम पूरी तरह अलर्ट है। अधिकारियों ने घाटों का दौरा किया है। घाटों पर सफाई करवाकर उन्हें व्यवस्थित किया जाएगा। वहीं, अन्य सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएंगी। - सुमन बहमनी, महापौर।

बाड़ी माजरा के पास पश्चिमी यमुना नहर के किनारे लगे कचरे के ढेर। संवाद

बाड़ी माजरा के पास पश्चिमी यमुना नहर के किनारे लगे कचरे के ढेर। संवाद

बाड़ी माजरा के पास पश्चिमी यमुना नहर के किनारे लगे कचरे के ढेर। संवाद

बाड़ी माजरा के पास पश्चिमी यमुना नहर के किनारे लगे कचरे के ढेर। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed