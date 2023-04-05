Yamuna Nagar News: अधिक मुनाफे का झांसा देकर 4.76 लाख की ठगी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यमुनानगर। अधिक मुनाफे लालच देकर गांव रामगढ़ निवासी सौरभ शाह से साइबर ठगों ने 4.76 लाख रुपये ठग लिए। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस को दी शिकायत में सौरभ शाह ने बताया कि गत 11 मार्च को उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया था। मैसेज पर क्लिक करने के बाद वे एक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ गए। ग्रुप में एक कंपनी में निवेश कर अधिक मुनाफा कमाने के संबंध में बातचीत चल रही थी। इसी दौरान ग्रुप में मौजूद आरोपियों ने उनसे संपर्क किया और अच्छा मुनाफा मिलने का भरोसा दिलाया।आरोपियों की बातों में आकर उन्होंने निवेश के लिए हामी भर दी। इसके बाद आरोपियों ने अलग-अलग बैंक खातों की जानकारी भेजी और उनमें रकम जमा कराने के लिए कहा। उन्होंने आरोपियों के बताए खातों में कुल चार लाख 76 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। रकम जमा कराने के बाद उसे मुनाफे की राशि मिलने का इंतजार था।काफी समय बीतने के बाद भी आरोपियों ने मुनाफे की राशि नहीं दी। जब उन्होंने रकम और मुनाफे के बारे में आरोपियों से संपर्क किया तो उन्होंने पैसे लौटाने से इन्कार कर दिया। इसके बाद उसे टेलीग्राम ग्रुप से बाहर दिया गया। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि टेलीग्राम अकाउंट, मोबाइल नंबर और बैंक खातों की जानकारी जुटा जुटाई जा रही है।