Yamuna Nagar News: मोबाइल वैन में 100 रुपये में होगी खाद्य पदार्थों की जांच, 15 मिनट में रिपोर्ट

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जिला खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन के माध्यम से लोग अपने घरों में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों के साथ बाजार से खरीदे गए सामान की गुणवत्ता की भी जांच करवा सकेंगे। इसमें दूध और दूध से बने उत्पाद, मिठाई, खाद्य तेल, चावल, मसाले, फलों के जूस सहित अन्य खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता पर संदेह है तो वह वैन में उसका सैंपल देकर जांच करवा सकता है।इन तारीखों में अलग-अलग स्थानों पर उपलब्ध रहेगी वैन :जिला फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर डॉ. गुलाब सिंह ने बताया कि मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन 17 और 18 नवंबर को यमुनानगर शहर में उपलब्ध रहेगी। इसके बाद 19 नवंबर को जगाधरी शहर में पहुंचेगी। वहीं 20 से 24 नवंबर तक कपालमोचन मेले में वैन खड़ी रहेगी, ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालु और दुकानदार भी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करवा सकें। उन्होंने बताया कि इसके बाद 25 और 26 नवंबर को छछरौली और 27 व 30 नवंबर को रादौर में यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए लोगों को प्रति खाद्य पदार्थ जांच करवाने के लिए 100 रुपये शुल्क देना होगा।खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर दूर होगा संदेह :डॉ. गुलाब सिंह ने बताया कि मोबाइल वैन का उद्देश्य लोगों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के प्रति जागरूक करना और मिलावट की जांच की सुविधा उनके नजदीक उपलब्ध करवाना है। अक्सर लोग बाजार से खाद्य सामग्री खरीदते हैं लेकिन उसकी शुद्धता को लेकर आश्वस्त नहीं होते। ऐसे में मोबाइल वैन के माध्यम से लोग आसानी से जांच करवा सकेंगे और 15 से 20 मिनट में रिपोर्ट प्राप्त कर सकेंगे। इससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए लोगों की शंकाएं दूर करने में मदद मिलेगी।