Yamuna Nagar News: दिवाली के बाद भी हवा जहरीली, 219 पहुंचा एक्यूआई

विशेषज्ञों के अनुसार जिले में इन दिनों हवा से उड़ती धूल और खुले में जलाया जा रहा कचरा प्रदूषण बढ़ने के प्रमुख कारण हैं। इस बार पराली जलाने के मामले सामने नहीं आए हैं लेकिन शहर के विभिन्न हिस्सों में कचरा जलाने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। इसके कारण हवा की गुणवत्ता लगातार प्रभावित हो रही है। प्रदूषण का असर लोगों की सेहत पर भी दिखा रहा है। लोगों को आंखों में जलन, खुजली, जुकाम और एलर्जी जैसी समस्याएं हो रही हैं। वहीं त्वचा पर लाल चकते, धब्बे और मुहासे होने की शिकायतें भी बढ़ रही हैं। सुबह और शाम के समय बाहर निकलने वाले लोगों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे संबंधी शिकायत लेकर लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। सिविल अस्पताल की ओपीडी में हर दिन करीब 200 मामले आ रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप सिंह का कहना है कि प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। शहर में प्रदूषण बढ़ने के कई कारण हैं। सड़कों पर उड़ रही धूल भी प्रदूषण का बड़ा कारण है।