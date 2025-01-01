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इस पहल का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक ही स्थान पर पुलिस सहायता, जरूरी मार्गदर्शन और आपात स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाना है। इसके माध्यम से पुलिस सहायता को केवल निर्धारित स्थानों तक सीमित रखने के बजाय सीधे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इससे किसी भी आपात स्थिति में जरूरतमंदों को तत्काल मदद मिल सकेगी। आईजी पंकज नैन ने बताया कि मोबाइल टूरिस्ट पुलिस पोस्ट को विशेष रूप से पर्यटकों और श्रद्धालुओं की जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें सात प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती रहेगी। इनमें चार सीपीआर प्रशिक्षित पुलिसकर्मी और एक फार्मासिस्ट शामिल हैं।इसके अलावा आपात स्थिति में मरीजों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए दो व्हीलचेयर और दो स्ट्रेचर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि यह मोबाइल यूनिट पर्यटकों को रास्तों और पर्यटन स्थलों से संबंधित जानकारी देने के साथ स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों में प्राथमिक उपचार भी उपलब्ध करवाएगी। इस पहल से धार्मिक आयोजनों और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।