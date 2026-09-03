यमुनानगर में फाइनेंसर की हत्या: जिम से निकलते ही हरभजन सिंह उर्फ यदि के सिर में मोरी गोली, जांच में जुटी पुलिस
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुनानगर (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Thu, 03 Sep 2026 09:29 AM IST
सार
यमुनानगर में ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस कारोबारी की हत्या का मामला सामने आया है। घटना उस समय हुई जब हरभजन सिंह अपनी कार से जिम से बाहर आ रहे थे।
विज्ञापन
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
यमुनानगर में ट्रांसपोर्ट व फाइनेंस कारोबारी हरभजन सिंह उर्फ यदि की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात उस वक्त हुई जब हरभजन सिंह वर्कआउट के बाद जिम से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ रहे थे। अचानक पहुंचे अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।
विज्ञापन
सिर पर दागीं कई गोलियां
जानकारी के अनुसार, हमलावरों ने बेहद नजदीक से हरभजन सिंह को निशाना बनाया और उनके सिर पर कई राउंड फायर किए। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं, गोलीबारी में लहूलुहान हरभजन सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना के बाद पुलिस को घटनास्थल से गोलियों के खाली खोल भी बरामद हुए हैं।
विज्ञापन
जांच में जुटी पुलिस टीमें, खंगाले जा रहे CCTV फुटेज
वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस की आला टीमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमलावरों की धरपकड़ के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। आसपास की इमारतों और मुख्य मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि हमलावरों के रूट और पहचान का सुराग मिल सके।
विज्ञापन