फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Female students shown the path to self-employment through skills

Yamuna Nagar News: छात्राओं को दिखाया हुनर से स्वरोजगार का रास्ता

Tue, 06 Oct 2026 12:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 06 Oct 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
Female students shown the path to self-employment through skills
डीएवी गर्ल्स कॉलेज में रंगोली बनाती छात्रा। संस्थान
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। डीएवी गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने और उसे उद्यमिता से जोड़ने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यशालाओं एवं रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल आईआईसी इंक्यूबेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेल, होम साइंस एवं फाइन आर्ट विभाग की ओर से कराया गया।

क्रिएटिव आर्टिस्ट कशिश गुप्ता ने रचनात्मकता से उद्यम तक विषय पर कार्यशाला में छात्राओं को रंगोली और ललित कला के जरिये स्वरोजगार की संभावनाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कला को केवल शौक तक सीमित न रखकर उत्पाद निर्माण और व्यवसाय का माध्यम बनाया जा सकता है। छात्राओं को उत्पाद की आकर्षक प्रस्तुति, विपणन और ग्राहकों तक पहुंच बनाने के तरीके भी बताए गए।
विज्ञापन

डॉ. निताशा बजाज ने विचार से प्रभाव तक विषय पर छात्राओं को नवीन विचारों की प्रभावी प्रस्तुति, आत्मविश्वास से संवाद और उद्यमशील कौशल विकसित करने का प्रशिक्षण दिया। विरासत से नवाचार तक विषय पर आयोजित रचनात्मकता एवं नवाचार प्रतियोगिता में छात्राओं ने लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक रचनात्मकता से जोड़कर प्रतिभा दिखाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

आयोजकों ने कहा कि उचित कौशल और उद्यमशील सोच से रचनात्मक विचारों को स्वरोजगार में बदला जा सकता है। आयोजन में कॉलेज की कार्यवाहक प्रिंसिपल डॉ. सुरिंदर कौर, आईआईसी कनवीनर विवेक, डॉ. निताशा बजाज, पारुल सिंह और विकास वालिया, डॉ. शिखा, डॉ. दीपिका घई, शालिनी, अनू और रजनी ने सहयोग दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed