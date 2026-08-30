रादौर महापंचायत में तीन को जुटेंगे किसान : चढ़ूनी

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व्यासपुर। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की ओर से तीन सितंबर को रादौर की कांबोज धर्मशाला में प्रस्तावित प्रदेश स्तरीय महापंचायत को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों ने घाड़ क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान किसानों को महापंचायत में पहुंचने का न्योता दिया गया।व्यासपुर में यूनियन के वरिष्ठ नेता कांशीराम के निवास पर किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने गन्ने का भाव बढ़ाकर 700 रुपये प्रति क्विंटल करने और धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि महापंचायत में प्रदेशभर से किसान जुटेंगे और इसके बाद कृषि मंत्री के नाम मांगपत्र सौंपा जाएगा।जिलाध्यक्ष संजू गुंदियाना ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में गन्ने के मूल्य में नाममात्र बढ़ोतरी हुई है, जबकि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिलने से इसका रकबा घट रहा है और शुगर मिलों के सामने भी संकट खड़ा हो रहा है।उन्होंने कहा कि चीनी के दाम करीब 70 रुपये तक पहुंच चुके हैं और गन्ने से एथेनॉल का उत्पादन भी हो रहा है, ऐसे में किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिए। इस मौके पर युवा जिलाध्यक्ष संदीप टोपरा, मांगे राम, जसविंदर सिंह, कांशीराम, रविंद्र, महिंद्र चबुतरों, जसबीर सिंह चौराही, सुरेश पाल, ईश्वर सिंह, नवाब व नायब सिंह मौजूद रहे।